Bala na Cara (Bala en la cara, BNC) es el segundo grupo criminal más importante del estado de Rio Grande do Sul, en el extremo sur de Brasil. El grupo es conocido por sus frecuentes expresiones de violencia y por el control del tráfico de estupefacientes en la ciudad de Porto Alegre. Además del tráfico de cocaína y marihuana, el grupo controla el suministro de crack en las prisiones. También se ha expandido a zonas fronterizas que conectan a Brasil con Uruguay, Paraguay y Argentina.

Historia

El grupo BNC se creó en el barrio Bom Jesus de Porto Alegre en la década de 2000. Su nombre, que traduce “bala en la cara”, al parecer se deriva del violento método del grupo para deshacerse de sus enemigos.

En sus inicios, BNC se concentró en el robo a joyerías y bancos para financiar el tráfico de armas. También hizo de brazo armado, para cometer asesinatos por encargo de la organización criminal más importante de Rio Grande do Sul, Os Manos.

Desde principios de la década de 2010, el narcotráfico pasó a ser la principal fuente de ingresos del grupo, que se expandió a todo Porto Alegre. Usaba violencia extrema para tomarse los puntos de expendio de drogas, y cometió homicidios y masacres para atacar a sus rivales. Esos ataques también produjeron muertes de civiles atrapados en el fuego cruzado.

Esto desató una respuesta hostil de las pandillas del municipio. En 2016, los grupos criminales de Porto Alegre se unieron para crear la coalición "Anti-Bala" en un intento por desmontar a BNC. En enero de 2016, la coalición secuestró y decapitó a un miembro de BNC; dejaron su cabeza en Bom Jesus y su cuerpo en el barrio Mário Quintana, de Porto Alegre, acompañado de un mensaje.

Además de su crecimiento a nivel local, BNC también ha comenzado a tener presencia en países suramericanos vecinos de Brasil. Desde 2015 aproximadamente, el grupo incursionó en Paraguay, donde varios de sus miembros han sido arrestados. Allí, se dedican al narcotráfico en zonas fronterizas, como la ciudad de Pedro Juan Caballero.

El grupo también ha intentado entrar en el negocio de la droga en Uruguay. Estaba ganando terreno y control sobre el tráfico de estupefacientes a lo largo de la frontera entre Brasil y Uruguay, cuando Os Manos le disputaron la zona en 2018.

Jerarquía

En contraste con sus principales rivales, BNC no tiene una estructura centralizada con un único líder definido.

En lugar de ello, se compone de células individuales que actúan bajo un liderazgo local. La policía cree que al menos cuatro líderes imponen normas generales que deben ser seguidas por los miembros de la pandilla, pero que los líderes de cada facción local dan órdenes más específicas. Esta estructura descentralizada ha impedido las investigaciones de la policía.

En 2016, la policía capturó a José Dalvani Nunes Rodrigues, alias "Minhoca", en Paraguay. Este era el presunto líder de una facción de BNC que movía 500 mil reales (más de US$97.000) a la semana. Se presume que el líder local era responsable del narcotráfico en el norte de Porto Alegre, en especial en los barrios Mário Quintana y Rubem Berta. También se dice que ordenaba homicidios y coordinaba ventas de armas.

Ernesto Andrés Vargas Villanueva, alias "Cachorrinho", es señalado como un líder del grupo, encargado de supervisar las operaciones de la banda en Uruguay. Este es un reconocido traficante de armas y narcóticos, quien se encuentra actualmente en prisión por su participación en varios homicidios.

Tiago Soares da Silva, alias "Pequeno", es considerado otro líder del grupo. Este fue uno de los fugitivos más buscados de Rio Grande do Sul hasta su captura en marzo de 2021, por su presunta participación en varios homicidios.

Geografía

La principal base de operaciones de BNC es la ciudad brasileña de Porto Alegre, ubicada al este del estado de Rio Grande do Sul. El grupo también inició un proceso de expansión hacia el interior del estado en 2018.

Por fuera de Brasil, BNC se dedica al narcotráfico en Paraguay, en especial en la ciudad fronteriza de Pedro Juan Caballero, donde han sido detenidos varios de sus integrantes.

También está activo en Uruguay, que se encuentra justo al otro lado de la frontera de Rio Grande do Sul. El grupo alguna vez controló el narcotráfico en la ciudad fronteriza de Rivera, al norte de Uruguay, pero en 2018 Os Manos comenzaron a disputarles esta zona. El enfrentamiento en Rivera continúa, con el consiguiente derramamiento de sangre.

BNC también mantiene presencia en la provincia de Misiones, al noreste de Argentina.

Aliados y enemigos

Los mayores rivales de BNC son los "Anti-Bala", o "banda V7", una coalición de pandillas formadas para vengarse de la violenta expansión del grupo en Porto Alegre. Esta rivalidad se agudizó después del secuestro y la decapitación de un miembro de BNC por parte de los Anti-Bala en 2016.

Esto inició una sangrienta disputa territorial que incluyó la exhibición de cabezas decapitadas y miembros de cuerpos en lugares públicos. El conflicto también se ha extendido a otras zonas de Rio Grande do Sul.

Otro rival de BNC es la pandilla Os Manos, la organización criminal más grande de Rio Grande do Sul. Se afirma que Os Manos no participan en la guerra contra BNC en Porto Alegre. Sin embargo, con la expansión de ambas organizaciones al interior de Rio Grande do Sul y países vecinos, sí han tenido enfrentamientos.

BNC también considera a la banda de Os Tauras como uno de sus rivales en Uruguay.

Perspectivas

Las autoridades no han logrado contener la expansión de BNC, y los esfuerzos de sus enemigos por destruir la pandilla han tenido un impacto mínimo hasta ahora. Esto indica que el grupo seguirá controlando el narcotráfico en sus actuales plazas fuertes y puede buscar tomar control del tráfico en otros centros estratégicos.

Es muy probable que el grupo mantenga un interés localizado en Rio Grande do Sul y las zonas fronterizas de Brasil con Paraguay, Argentina y Uruguay.

Si el grupo busca expandirse aún más, será inevitable un nuevo derramamiento de sangre, como sucedió tras la expansión del grupo a la ciudad uruguaya de Rivera.